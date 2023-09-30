Politika

Başbakan Mesrur Barzani ile BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert bir araya geldi

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mesrur Barzani ile Jeanine Hennis-Plasschaert bir araya geldi.
mesrur Barzani ile Jeanine Hennis-Plasschaert bir araya geldi.
kürdistan Mesrur Barzani Jeanine Hennis-Plasschaert

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Kürdistan Parlamentosu seçim takvimini (25.02.2024) görüşmek üzere bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani ile BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’ın seçimlerin belirlenen tarihte gerçekleşmesi konusunda ısrarcı oldukları öğrenildi.

Görüşmede Irak’taki son gelişmeler ile özellikle Kürdistan Bölgesi’nin anayasal ve mali haklarının ele alındığı kaydedildi.

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