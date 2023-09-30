Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Hemdaniye yangınında hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı

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Başbakan Mesrur Barzani, Enkawa'da Hemdaniye yangınında hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı.
Başbakan Mesrur Barzani, Enkawa'da Hemdaniye yangınında hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı.
kürdistan Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur Barzani Hemdaniye yangınında hayatını kaybedenlerin taziyesine katıldı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Hemdaniye’deki yangında hayatını kaybedenler için Erbil’in Enkawa ilçesinde kurulan taziyeye katıldı.

Başbakan, Hemdaniye faciasında yaralananları Erbil İlk Yardım Hastanesinde ziyaret ederek yaralılara acil şifalar diledi ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak tedavileri için bütün imkanları seferber edeceklerini belirtti.

Musul’un Hemdaniye ilçesinde 26 Eylül gecesi bir düğün salonunda çıkan yangında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

 

Başbakanı Mesrur Barzani, yangın faciasından hemen sonra Kürdistan Bölgesi’nden itfaiye ve ilk yardım timlerinin yangında yaralananlara sağlık hizmeti sunması için talimat verdi.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Dr. Saman Berzenci yaptığı açıklamada, Erbil’de 47, Duhok’ta 20 yaralının tedavi gördüğünü belirtmişti.

 

 

 

 

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