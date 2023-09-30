Mesrur Barzani: Tüm taraflar Hamdaniye’deki yangında yaralananlara yardım etmeli

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Başbakan Mesrur Barzani, Hamdaniye’deki yangında yaralananlara yardım edilmesi çağrısını yineledi.

Kürdistan Başbakanı Barzani sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Hamdaniye’deki yangında yaralananları ziyaret ettim. Onlara acil şifalar diliyorum. Tüm taraflara Hamdaniye’deki yangında yaralananlara yardım edilmesi çağrısını yineliyorum ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerimi sunuyorum” dedi.

Mesrur Barzani, Hamdaniye’deki faciada yaralananları Erbil İlk Yardım Hastanesinde ziyaret etmesinin ardından yangında hayatını kaybedenler için Erbil’in Ankawa ilçesinde kurulan taziyeye katıldı.

Musul’un Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül gecesi bir düğün salonunda çıkan yangında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti yaklaşık 200 kişi de yaralandı.