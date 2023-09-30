Mesrur Barzani: Tüm taraflar Hemdaniye’deki yangında yaralananlara yardım etmeli

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Başbakan Mesrur Barzani, Hamdaniye’deki yangında yaralananlara yardım edilmesi çağrısını yineledi.

Kürdistan Başbakanı Mesrur Barzani sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Hemdaniye’deki yangında yaralananları ziyaret ettim. Onlara acil şifalar diliyorum. Tüm taraflara Hamdaniye’deki yangında yaralananlara yardım edilmesi çağrısını yineliyorum ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerimi sunuyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Hemdaniye’deki faciada yaralananları Erbil İlk Yardım Hastanesinde ziyaret etmesi ardından yangında hayatını kaybedenler için Erbil’in Enkawa ilçesinde kurulan taziyeye katıldı.

Musul’un Hemdaniye ilçesinde 26 Eylül gecesi bir düğün salonunda çıkan yangında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti yaklaşık 200 kişi de yaralandı.