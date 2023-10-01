Irak ile Türkiye Kalkınma Yolu Projesini görüştü

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Irak Ulaştırma Bakanı Rezak Müheybes ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başkent Bağdat’ta bir araya gelerek, Kalkınma Yolu Projesini görüştü.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet Bağdat’a ziyaret gerçekleştirerek, Iraklı yetkililerle Kalkınma Yolu Projesinin önündeki süreçlerin daha hızlı aşılabilmesi konusunu görüştü.

Türk basınında yer alan haberlere göre Bakan Uraloğlu, ziyaretin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu projenin 2028 yılında bitebileceğini öngördüklerini belirterek, “Önce Irak'a daha sonra tüm ülkelere destek sağlamaya hazırız.” dedi.

Iraklı mevkidaşı Müheybes ile Kalkınma Yolu Projesinin ne kadar hızlı hayata geçirilebileceğini ve projenin önündeki süreçlerin daha hızlı nasıl aşılabileceği noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hindistan'dan başlayarak G20 zirvesinde onaylanan koridor alternatif rota görevi görecek ancak, Kalkınma Yolu Projesi bizim için ilk sırada geliyor. Yolun tamamlanması için en kısa sürede plan hazırlayacağız. Avrupa'ya ulaşmak için Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan'daki ilgili bakanlarla ortak bir komite oluşturduk, burada da benzer bir komite oluşturabiliriz.”

Projenin tüm aşamalarının yerine getirilmesi için Irak ile Türkiye arasında koordinasyon olması gerektiğine işaret eden Uraloğlu, Irak ile karayolları ve demiryolları alanındaki iş birliğinin yanı sıra deniz alanında da iş birliği yapılabilineceğini ve bunun her iki ülkenin de yararına olacağını söyledi.

Irak Ulaştırma Bakanı Rezak Müheybes ise Türk mevkidaşı Uraloğlu’nun Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, projenin uygulanması için gerekli prosedürlerin 2 ay içerisinde tamamlanması amacıyla Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’den talimat aldığını ifade etti.

Görüşmede, Kalkınma Yolu Projesinin yanı sıra ulaştırma alanındaki iş birliği konularıda ele alındı.

Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak projenin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor. Bu projenin Basra, Bağdat ve Musul'u de içeren bir güzergahı takip ederek Türkiye'deki demir yolu ağına bağlanması hedefleniyor.