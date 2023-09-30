Ermeni grupların saldırısıyla ilgili ABD'den açıklama: Araştırıyoruz

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ABD’de düzenlenen Türkiye konulu konferans, Ermeni grubun provokatif saldırılarına sahne olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı konuyu araştırmak için polis teşkilatıyla birlikte çalışıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, 29 Eylül'de Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın da katıldığı Güney California Üniversitesi'nin (USC) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yaşanan olaylardan haberdar oldukları belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Eylül'de Güney Kaliforniya Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte Türk büyükelçisinin de dahil olduğu olaya ilişkin raporların farkındayız. Diplomatların emniyeti konusundaki kesin taahhüdümüzü yineliyoruz ve diplomasiyi yürütenlerin emniyetini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Açıklamada, olayı araştırmak için Los Angeles Polis Departmanı ile birlikte çalışıldığı kaydedildi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde Ermeni gruplar, 29 Eylül'de YEE ve USC Annenberg Gazetecilik Okulu ortak sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta katılımcılara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik öğrenci grubu protestoya başlamıştı.

Polis tarafından salondan çıkartılan grup, konferans süresince dışarıda gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalışmıştı.

Konferansın sona ermesinin ardından programın katılımcıları, dışarıda Ermeni grupların fiziki ve sözlü saldırısına uğramıştı.