iPhone 16'da yer alacağı söylenen ilk yenilik

HABER MERKEZİ

Apple'ın gelecek iPhone modellerine ekstra bir düğme eklemeyi planladığı iddia edildi. Yakalama düğmesi olarak adlandırılan yeni düğme, eylem düğmesi gibi çalışacak.

Yakalama düğmesi test sırasında amaçlandığı gibi çalışırsa, Apple bunu tüm iPhone 16 modellerine ekleyebilir. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro'larda bulunan Eylem düğmesinin önümüzdeki yıl tüm 2024 iPhone'lara geleceği düşünülüyor.

Chip dergisinin haberine göre, yeni düğme dahili olarak "Capacitive Button" veya "Project Nova" olarak adlandırılıyor. Düğmenin iPhone 16'nın ana satış noktalarından biri olacağı düşünülüyor.

Yakalama düğmesi mekanik bir düğme yerine kapasitif bir düğme olacak. Taptic Engine'den gelen titreşimler sayesinde size bir düğmeye bastığınız hissini verecek. Düğme ayrıca basıncı ve dokunmayı algılayacak ve böylece çeşitli komut türlerini destekleyebilecek. Yakalama düğmesi iPhone'un sağ tarafındaki güç düğmesinin altında yer alacak.

iPhone'larda her zaman bir sessize alma düğmesi, ses düğmeleri ve bir güç düğmesi bulunuyordu. Dahası, iPhone X'in 2017'de yeni tasarımı çıkana kadar iPhone'larda ekranın altında bir Ana Ekran düğmesi de vardı.

MacRumors daha önce Apple'ın iPhone 15 Pro serisi için tasarladığı iddia edilen "Project Bongo" hakkında ayrıntılı bilgi vermişti. Apple, ses düğmelerini tek bir kapasitif düğme ile değiştirmek istiyordu. Ayrıca güç düğmesini de kapasitif bir düğmeye dönüştürmek istiyordu.

Ancak Apple projeyi geliştirme sürecinin başlarında iptal etmek zorunda kaldı. Blog, iptalin nedenleri olarak "tatmin edici olmayan test sonuçlarını ve önemli sayıda donanım sorununu" gösteriyor.

Rapor, yeni düğmenin dört iPhone 16 modelinde de mevcut olacağını söylüyor. Ayrıca, yalnızca eSIM ve SIM modellerinde de mevcut olacak. Bununla birlikte Apple, projenin başarısız olması durumunda bu planından vazgeçebileceği de seçenekler arasında.