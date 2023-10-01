Ankara'da patlama sesi duyuldu

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Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir patlama sesi duyuldu. Kızılay çevresindeki patlamanın nedeni ve kaynağı araştırılıyor.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur." ifadesine yer verdi.

"Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir." diyen Bakan Yerlikaya, açılan ateş sonucu 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını belirtti.

Yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir." açıklamasında bulundu.