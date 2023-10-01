Politika

Ankara'da patlama sesi duyuldu

Ankara Kızılay çevresinde bir patlama sesi duyuldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Ankara Türkiye Kızılay

HABER MERKEZİ

Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir patlama sesi duyuldu. Kızılay çevresindeki patlamanın nedeni ve kaynağı araştırılıyor.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur." ifadesine yer verdi.

"Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir." diyen Bakan Yerlikaya, açılan ateş sonucu 2 emniyet mensubunun hafif yaralandığını belirtti.

Yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir." açıklamasında bulundu.

İlgili konular
türkiye

Erdoğan'dan bombalı saldırı sonrası ilk açıklama
  2 Saat
türkiye

Türkiye'de yeni yasama yılı başlıyor
  3 Saat
türkiye

Ankara'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı
  6 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv