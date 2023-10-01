Politika

Ankara'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı

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türkiye Ankara patlama

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısının ardından, konuyla ilgili erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre Türkiye İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca  soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, patlama sonucu 2 emniyet görevlisinin yaralandığını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise resmi X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetleyerek, "Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

 

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