Yangın faciasının nedeni açıklandı

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Irak İçişleri Bakanlığı Soruşturma Heyeti, Hamdaniye’deki düğün salonunda çıkan yangının havai fişeklerden (Volkan Maytap) kaynaklandığını bildirdi.

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Soruşturma Heyeti Başkanı Saaf Falıh, basına yaptığı açıklamada, Ninova’nın Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen yangın olayına ilişkin gerçekleştirdikleri incelemenin sonuçlarını açıkladı.

Yangının, düğün salonunda kullanılan ve 4 metreye kadar yükselen havai fişeklerden (Volkan Maytap) kaynaklandığını belirten Falıh, “Yangın havai fişeklerden kaynaklanmış. Salonun tavanında asbest, sandviç paneller ve diğer plastik kullanılmış. Bunların hepsi kısa sürede alev alan maddeler.” dedi.

Düğün salonunun dekorasyonu için saten kumaş kullanıldığı vurgulayan Saaf Falıh, salonda fazla miktarda alkollü içecek bulunduğunu dile getirdi.

Falıh ayrıca, salonda acil çıkış kapısının bulunmadığını vurguladı.

Olay Irak'ta ve dünyada tepkilere yol açarken, mağdurların yakınları sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyor.

Ninova’ya bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül 2023’te bir düğün salonunda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirirken 200’den fazla kişi de yaralandı.