Erdoğan'dan bombalı saldırı sonrası ilk açıklama

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırının “terörün son çırpınışları” olduğunu söyledi.

Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında, yeni yasa yılının milletvekilleriyle birlikte ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, hangi unvanla olursa olsun Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve güçlenmesi için emek veren, ter döken herkese millet adına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi, Cumhuriyetin ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Genel Kurul salonumuzdaki Başkanlık kürsüsünün hemen arkasında yazan 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesinin hakkını, ancak bu şekilde verebiliriz. Türkiye'yi, 12 Eylül darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin en öncelikli sorumluluğudur. 41 yıllık tarihinde uğradığı irili-ufaklı 20'den fazla değişiklikle adeta yamalı bohçaya dönen bu Anayasa'nın 2023'ün Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır. Bu gerçeğe ekonomiden diplomasiye, adaletten hak ve özgürlüklere çok geniş bir yelpazede farklı vesilelerle şahit oluyoruz."

-Ankara'daki saldırı grişimi

Bugün sabah saatlerinde Ankara’da yaşanan saldırıya değinen Erdoğan, "Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır." dedi.

Erdoğan, "Operasyonlarımız neticesinde adeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır." ifadesini kullandı.

-Ekonomi

"Rusya Ukrayna savaşının küresel ekonominin dengelerini bozan sonuçları farklı tezahür ile devam ediyor." diyen Erdoğan, "Gıdadan enerjiye, ticaretten istihdama kadar her alanda sıkıntı yaşanıyor. Kimse önünü net bir şekilde göremiyor. Türkiye olarak biz de bu olumsuzluklardan etkileniyoruz. Önümüzdeki dönemdeki tehditleri dikkate alan politikaya yöneliyoruz. Ülkemizi büyütme stratejimiz ekonomi politikamızın omurgası olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

-"Biz AB'ye verdiğimiz her sözü tuttuk"

AB'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı vize politikasına son vermesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Biz AB'ye verdiğimiz her sözü tuttuk, onlar bize verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediler. AB'nin ülkemize yönelik tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Ortaya koyduklartı ilekleri süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık yapıyorlar.

Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz AB'den bir beklentimiz yok. Bize karşı kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklardan geri dönmeleri lazım. Yapmazlarsa bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar yolumuza devam ederiz."