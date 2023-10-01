Politika

Kürt illeri için sel uyarısı

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Kastamonu'dan sel görüntüsü: FOTO (AA)
Kastamonu'dan sel görüntüsü: FOTO (AA)
türkiye Türkiye Kürt illeri

HABER MERKEZİ

Türkiye’de Kürt illerininde aralarında bulunduğu 43 ilde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinden itibaren, ülke genelinde 43 ili etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşeceği de kaydedildi.

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