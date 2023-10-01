Politika

Başkan Barzani, KSDP liderini kabul etti

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Başkan Barzani, KSDP lideri ile görüştü
Başkan Barzani, KSDP lideri ile görüştü
kürdistan Başkan Barzani Muhammed Haci Mahmud

HABER MERKEZİ

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Sosyal Demokrat Parti (KSDP) lideri Muhammed Haci Mahmud’u kabul etti.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Sosyal Demokrat Parti (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Haci Mahmud ile gerçekleştirdiği bugünkü görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak Federal Hükümeti ilişkilerini ele aldıkları bildirildi.

Başkan Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki son gelişmeler ve Irak Federal Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi ilişkileri ele alındı.

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