Başkan Barzani, KSDP liderini kabul etti

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Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Sosyal Demokrat Parti (KSDP) lideri Muhammed Haci Mahmud’u kabul etti.

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Sosyal Demokrat Parti (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Haci Mahmud ile gerçekleştirdiği bugünkü görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak Federal Hükümeti ilişkilerini ele aldıkları bildirildi.

Başkan Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki son gelişmeler ve Irak Federal Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi ilişkileri ele alındı.

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