Politika

PKK, Türkiye İçişleri Bakanlığı’na yapılan saldırıyı üstlendi

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türkiye Ankara saldırısı PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı’na yapılan saldırıyı Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) askeri kanadı HPG üstlendi.

PKK’ye bağlı Halk Savunma Merkezi Komutanlığı, HPG’ye bağlı bir grup tarafından saldırının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saldırının “Rojhat Zilan” ve “Erdal Şahin” kod adlı üyeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Ne Olmuştu?

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na canlı bomba saldırısı düzenlendi. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki şüpheliden birinin üzerindeki bombayı patlatarak, diğerinin ise çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Saldırıyı PKK üstlendi.

 

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