NATO ve AB'den Ankara saldırısına ilişkin Türkiye ile dayanışma mesajı

HABER MERKEZİ

Ankara saldırısına ilişkin NATO ve AB'den Türkiye ile dayanışma mesajları geldi.

NATO Genel Sekreteri, Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen bombalı saldırıya yönelik olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklama yaptı. Sosyal medya platformu X hesabından paylaştığı mesajında NATO Genel Sekreteri, Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Stoltenberg, "Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi. Saldırıda yaralanan polis memurlarına acil şifalar dileyen Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir" dedi.

Türkiye halkı ile dayanışma içindeyiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Şoke edici terör saldırısını kınamak ve yaralılar ve Türkiye halkı ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmek" için Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile temasa geçtiğini belirten Johansson, "Terörle mücadelemiz ortaktır" diye belirtti.

Terörle mücadelede Türkiye'yi destekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de Ankara'daki saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Terörle mücadelede Türkiye'yi destekliyoruz" dedi.

Terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da, saldırıya ilişkin olarak X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Almanya Büyükelçiliği: Geçmiş olsun Türkiye

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de bir mesaj yayınladı. Açıklamada, "Bu sabah #Ankara'nın kalbinde meydana gelen terör saldırısı haberlerini dehşetle izliyoruz. Yaralılara acil şifalar dileriz. Lütfen şimdilik #Ankara şehir merkezinden uzak durun. Geçmiş olsun #Türkiye!" ifadeleri yer aldı. (Kaynak: DW)