Irak ile İran arasında 10’dan fazla sınır noktası oluşturuldu

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Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays Halef, gerçekleştirilen güvenlik anlaşmaları kapsamında İran ile 12 sınır noktası oluşturduklarını söyledi.

Kays Halef, Irak Resmi Haber Ajansına yaptığı açıklamada, İran ile imzalanan anlaşma kapsamında Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci liderliğinde kurulan askeri heyetin, anlaşmanın mekanizmasının oluşturulması için bir yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

“Irak sınır muhafız güçleri komşu ülkelerle olan tüm sınırları koruyor.” diyen Halef, “İranlı muhalifler sınırdan çıkarılarak belirlenen bölgelere yerleştirildi.” ifadesini kullandı.

Halef, güvenlik anlaşmaları kapsamında İran ile 12 sınır noktası oluşturulduğunu ve Irak sınır muhafız güçlerinin bu noktalara yerleştirildiğini aktardı.

19 Mart 2023’te Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak ile İran arasında bir güvenlik anlaşması imzalamıştı.

Irak ile İran arasındaki Ortak Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Yüksek Komite, 19 Eylül 2023’te yaptığı açıklamada, İranlı muhalif partilerin İran sınırına yakın karargahlarının boşaltıldığını ve Irak sınır muhafız güçlerinin bu bölgelere konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci başkanlığındaki üst düzey askeri heyet, dün İran’a ziyaret gerçekleştirdi. Heyette, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed de yer aldı.

Araci’nin Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre ziyaret, Irak ile İran arasındaki güvenlik anlaşmalarının uygulanmasını ele almak amacıyla gerçekleştirildi.