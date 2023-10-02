Politika

Mısır'da emniyet müdürlüğü yandı: Yaralılar var

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Yangın anından görüntü
Yangın anından görüntü
ortadoğu Mısır yangın

HABER MERKEZİ

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiye Emniyet Müdürlüğünde yangın çıktı.

Mısır basınında yer alan haberlerde, İsmailiye kenti Emniyet Müdürlüğünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının tamamını kapladığı binanın bazı kısımlarının yıkıldığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, yangının sırasında içeride görevli emniyet mensuplarının bulunduğu ve henüz can kaybına ilişkin bilginin olmadığı ancak yaralıların bulunduğu aktarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, olaya ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

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