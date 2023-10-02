Kilise çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yıkılan kilisenin görüntüsü Meksika'da ayin sırasında kilisenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Tamaulipas eyaletindeki ayin esnasında kilisenin çatısının çöktüğü belirtildi. Açıklamada, kilisede yaklaşık 100 kişinin bulunduğu, olayda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığı ifade edildi. Enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, çatının "yapısal sorun" nedeniyle çöktüğü kaydedildi. Yerel medyada yayımlanan fotoğraflarda kilisenin çatısının neredeyse zeminle bütünleştiği görülüyor.