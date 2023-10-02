Politika

Kilise çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Yıkılan kilisenin görüntüsü
Yıkılan kilisenin görüntüsü
dünya Meksika kilise

Meksika'da ayin sırasında kilisenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Tamaulipas eyaletindeki ayin esnasında kilisenin çatısının çöktüğü belirtildi.

Yıkılan kilisenin görüntüsü

Açıklamada, kilisede yaklaşık 100 kişinin bulunduğu, olayda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, çatının "yapısal sorun" nedeniyle çöktüğü kaydedildi.

Yıkılan kilisenin görüntüsü
Yıkılan kilisenin görüntüsü

Yerel medyada yayımlanan fotoğraflarda kilisenin çatısının neredeyse zeminle bütünleştiği görülüyor.

Yıkılan kilisenin görüntüsü
Yıkılan kilisenin görüntüsü
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