2023 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

HABER MERKEZİ

2023 Nobel Tıp Ödülü'ne, mRNA aşı çalışmaları nedeniyle Katalin Kariko ve Drew Weissman layık görüldü

Bu yıl Nobel Tıp Ödülü’nü mRNA aşısıyla ilgili çalışmaları nedeniyle Macaristan’dan Katalin Kariko ve ABD’den Drew Weissman kazandı.

Komite, ödül sahiplerinin, modern zamanların insan sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biri sırasında benzeri görülmemiş oranda aşı geliştirilmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

Aynı mRNA teknolojisi şu anda kanser dahil diğer hastalıklar için de araştırılıyor.

Ödül geçen yıl İsveçli bilim adamı Svante Paabo tarafından, şiddetli Covid-19'a karşı savunmasızlığımız da dahil olmak üzere bağışıklık sistemimiz hakkında önemli bilgiler sağlayan Neandertal DNA'sının sırlarını açığa çıkaran insan evrimindeki keşifleri nedeniyle kazanılmıştı.

Ekim ayı içinde Fizik, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi dallarında da Nobel ödülleri sahiplerini bulacak.