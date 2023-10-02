Diyarbakır Barosu, Ankara’daki bombalı saldırıyı kınadı

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Diyarbakır Barosu, Ankara’da İçişleri Bakanlığı binası önünde dün düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Diyarbakır Barosu’nun saldırıyı kınadığı açıklaması şu şekilde:

“Diyarbakır Barosu, yaşam hakkına yönelik her türlü saldırının, şiddetin ve çatışmanın karşısında durmuş, durmaya da devam edecektir. Dün, Ankara’da gerçekleşen saldırıyı ve öncesinde sivil bir yurttaşın katledilmesini kınıyoruz. Ülke olarak yıllardır deneyimlediğimiz üzere şiddet ve çatışma; sorunların, çözümünden ziyade derinleşmesine sebebiyet vermektedir. Toplum olarak şiddet ve çatışmalardan fazlasıyla yorulduk. Hep beraber ölümlere artık dur diyebilmeli ve yaşam hakkını her koşulda savunabilmeliyiz” denildi.

Gözaltına alınanların soruşturmasında gizlilik kararı

Aralarında HDP’lilerin bulunduğu gözaltına alınan 20 kişiye dair soruşturma dosyasında “gizlilik” kararı alındı.

Ne olmuştu?

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na canlı bomba saldırısı düzenlendi. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki şüpheliden birinin üzerindeki bombayı patlatarak, diğerinin ise çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Saldırıyı PKK üstlendi.