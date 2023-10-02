Muhammed Reşid: Kuzey Kürtleri’nin mücadelesine Ankara saldırısı büyük zararlar verdi

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Siyasi gözlemci Muhammed Reşid, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik dün gerçekleşen saldırının Kuzey Kürtleri’nin mücadelesine zarar vereceğini söyledi.

Muhammed Reşid, Ankara saldırısının Kuzey Kürtlerinin mücadelesine, HDP ve PKK’ye büyük zarar vereceğini belirterek bu olaydan sonra Türkiye’nin PKK’ye yönelik askeri operasyonlarında artış olacağını belirtti.

PKK’nin üstlendiği saldırının amacına ilişkin Muhammed Reşid şunları söyledi: "PKK’nin bu intihar eylemi TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılışının yapıldığı hassas bir zamanda gerçekleşti. PKK bu saldırıyla uluslararası düzeyde herkese hala var olduğunu anlatmak istedi."

Bu tarz eylemlerin uluslararası düzeyde kabul görmediğini belirten Muhammed Reşid, saldırı sonrası Avrupa Birliği, ABD ve Arap ülkelerinin Türkiye’ye destek mesajlarını yinelediğini ve saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Avrupa Birliği ve ABD’nin PKK’ye yönelik Türkiye’nin geniş kapsamlı operasyonlarına yeşil ışık yakabileceğini belirten Muhammed Reşid, saldırı sonrası Kürdistan Bölgesi sınırları içinde yer alan PKK üslerine yönelik hava saldırılarının gerçekleştiğini ve HDP’ye yönelik operasyonların geliştiğini ifade etti.