Politika

Türkiye, Rojava’da bir PKK’li yöneticinin öldürüldüğünü açıkladı

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Türkiye, PKK’li yöneticinin öldürüldüğünü açıkladı
Türkiye, PKK’li yöneticinin öldürüldüğünü açıkladı
kürdistan Rojava İHA saldırıları PKKliler

HABER MERKEZİ

Türkiye, Rojava’nın Kamişlo kentinde Rojava Genel Asayiş Sorumlusu "Aslan Çele" kod adlı Müzdelif Taşkın’ın öldürüldüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) dayandırdığı haberinde, Rojava’nın Kamişlo ve Amude yolunda PKK yöneticilerinden Müzdelif Taşkın’ın İHA saldırısı sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

Haberde, "Aslan Çele" kod adlı Müzdelif Taşkın’ın 2007'de Dağlıca Komando Taburuna yapılan saldırının planlayıcısı olduğu, Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Rojava Asayişi İletişim Merkezi’nden 18 Eylül’de yapılan açıklamada, Türkiye’ye ait İHA’ların  Kamişlo – Amude kara yolu üzerinde yaptığı saldırıda 2 asayiş üyesi hayatını kaybetti.

 

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