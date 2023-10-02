Şam: Türkiye güçlerini Suriye’den çekmeden ilişkileri normalleştirmek mümkün değil

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Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bessam Sabbah yaptığı açıklamada, Türkiye askeri güçlerini Suriye’den çekmeden Ankara ile normalleşmenin olamayacağını belirtti.

Sputnik'e açıklamalarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bessam Sabbah, Türkiye’nin Suriyeden askeri güçlerini çekmesi halinde Türkiye ile diyaloga açık olacaklarını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bessam Sabbah, Ankara-Şam arasında diplomatik normalleşme için Türkiye’den askerini Suriye’den çekmesi şartını yineledi. Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmemesi halinde, mevcut durumun yasal olarak işgal görüleceğini söyledi.

Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Biz açıkçası Suriye'de barış istiyoruz. Suriye'de barış olması için Sayın Cumhurbaşkanımız çok samimi olarak yoğun çalışmalar yapıyor” açıklamasından sonra Bessam Sabbah, Sputnik'e yaptığı açıklama ile Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler’e yanıt vermiş oldu.

Suriye iç savaşının patlak vermesi ardından Suriye ile Türkiye ilişkileri bozuldu. Son bir yıl içerisinde Rusya öncülüğünde 3'lü ve 4'lü görüşmeler neticesinde Türkiye ile Suriye Savunma Bakanları bünyesinde görüşmeler gerçekleşti.