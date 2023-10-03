Sudani: Irak medeniyetlerin ve kültürlerin buluştuğu bir köprüdür

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak’ın her zaman istikrarın, güvenliğin ve refahın direği olmaya devam edeceğini belirtti.

Irak Başbakanı Sudani, Irak Ulusal Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı paylaştı.

Irak’ın dünyada istikrarın, güvenliğin ve refahın direği olmaya devam edeceğini vurgulayan Sudani, Irak’ın medeniyetlerin ve kültürlerin buluştuğu bir köprü olduğunu ifade etti.

Başbakan Sudani, Iraklıların her zaman olduğu gibi karanlığa ve geriliğe karşı durmaya devam edeceklerini aktardı.

İngiltere’nin 3 Ekim 1932'de Irak'taki egemenliğine son vermesiyle bu tarih, Irak Ulusal Bayramı olarak belirlendi.