ABD’den PKK ile mücadelede Türkiye’ye destek mesajı

HABER MERKEZİ

ABD, Ankara’da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen saldırıyı kınayarak PKK’ye karşı mücadelede Türkiye’ye olan desteğini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soru üzerine, “PKK'ye karşı mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız.” dedi.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Matthew Miller, PKK'nin ABD tarafından “yabancı terör örgütü” olarak tanındığını yineledi.

PKK'ye karşı Türkiye ile ortak mücadelede kararlılık mesajı veren Miller, "PKK'ya karşı mücadelesinde Türkiye'nin ve Türk halkının yanında kararlılıkla duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Irak'ta PKK’nin bulunduğu noktalara hava operasyonları düzenlemesine ilişkin Miller, "PKK'nin Türkiye'ye yönelik güvenlik tehdidinin farkındayız ve Türkiye'yi, Irak'ın egemenliğini destekleyecek ve saygı gösterecek şekilde Irak ile ortak terörle mücadele iş birliğini sürdürmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Dün de Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya platformu X hesabında Miller’in sözlerine benzer bir açıklama yaparak, “ABD bugün Ankara'da Türk İçişleri Bakanlığına yapılan saldırıyı kınıyor. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin her türlüsünü reddediyor ve NATO Müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanında yer alıyoruz.’’ sözlerini paylaşmıştı.