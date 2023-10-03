Kürdistan İslami Hareketi'nde bölünme: Kamil Haci Ali yeni parti kurdu

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Kamil Haci Ali kanadının Kürdistan İslami Hareketi’nden (Bizutnewe) ayrıldığı ve yeni bir parti kurduğu duyuruldu.

Kürdistan İslami Hareketi’nden Goran Nuri, gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Kamil Haci Ali kanadının Kürdistan İslami Hareketi’nden ayrıldığını, “Kürdistan İslami İlişkiler Hareketi” adı altında yeni bir parti kurduğunu bildirdi.

Kongreyi boykot ettiklerini aktaran Nuri, “İstenmeyen bir eylemin olmaması ve kamu yararı açısından İslami Hareket'in kuruluş kongresine katılmama kararı aldık.” dedi.

Nuri, “Kürdistan İslami İlişkiler Hareketi'nin partileşme projesini duyuruyoruz. Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde resmi parti olarak tescillenmesi için her türlü yasal yolları uygulayacağız.” ifadesini kullandı.

“Kongrenin İslami Hareketin kanunlarına ve iç kurallarına göre yapılmayacağını delillerle biliyorduk.” diyen Nuri, bazı talepleri olduğunu ancak hareket lideri İrfan Abdülaziz kanadının taleplerini yerine getirmeme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Parti lideri olan Abdülaziz’in “hiçbir eleştiriyi kabul etmediğini, hareket liderliğini kaybetmemek için her türlü yola başvurduğunu” iddia eden Nuri, “İrfan Abdülaziz kendisini yeniden seçerek İslami Hareketin usul kurallarını ihlal etmiş ve ahdini bozmuştur.” diye konuştu.

Her ne kadar Kürdistan İslami Hareketi geçmişte 12 kongre düzenlemiş olsada Irak Yüksek Seçim Komisyonunun yasa ve prosedürlerine göre her partinin bir kuruluş kongresi düzenlemesi gerekiyor, dolayısıyla hareket şu anda bir kuruluş kongresi düzenlemekte.

Yaklaşık 2 yıldır partinin İrfan Abdülaziz kanadı ile Kamil Haci Ali kanadı arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Kürdistan İslami Hareketi, 5 Şubat 2022’de partinin 12. kongresini Erbil’de gerçekleştirdi.

Kongrede, hareketin liderliğine yalnızca Kamil Hacı Ali aday olmasına rağmen oyların yarısından fazlasını alamadığı için hareketin liderliğini İrfan Ali Abdülaziz'in sürdüreceği duyuruldu.

Kamil Haci Ali’nin duruma itiraz etmesi ve kongrede usulsüzlükler olduğunu söylemesinin ardından, 12. kongre sonuçlarının iptal edildiği açıklandı.

Kürdistan İslami Hareketi, 1987 yılında din adamları tarafından Rojhilat’ta kuruldu.