Yaşam

2023 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

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2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar
dünya 2023 Nobel Fizik Ödülü

HABER MERKEZİ

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü, maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li fizikçi Pierre Agostini, Macar fizikçi Ferenc Krausz ve Fransız fizikçi Anne L'Huillier kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, "maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.

Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.

Bu yıl Nobel Tıp Ödülü’nü ise mRNA aşısıyla ilgili çalışmaları nedeniyle Macaristan’dan Katalin Kariko ve ABD’den Drew Weissman kazandı.

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