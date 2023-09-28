Politika

Mesrur Barzani'den KYB'ye tebrik mesajı

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Mesrur Barzani
Mesrur Barzani
kürdistan KYB Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) liderliğini 5. kongresini tamamlaması dolayısıyla tebrik etti.

Mesrur Barzani, paylaştığı tebrik mesajında, “Kongrenin başarısı ayrıca KYB'nin yeni liderliğinin atanması vesilesiyle, sizi ve mücadele eden partinizin tüm üyeleri ile destekçilerini tebrik ediyorum.” ifadesine yer verdi.

KYB’nin 5. kongresinin ardından Kürdistan Bölgesi’ne hizmette yeni bir aşama başlatması umudunu dile getiren Mesrur Barzani, “Millete ve ulusa hizmette yeni bir aşama başlatacağınızı, birlik ve beraberlik, başarıların geliştirilmesi, ülkenin korunması ve Kürdistan halkının en yüksek çıkarları için adımlarınızı yoğunlaştıracağınızı umuyorum.” dedi.

KYB’nin 5. kongresi 27 Eylül Çarşamba günü, 600 delegenin katılımıyla düzenledi. 1 Ekim Pazar günü tamamlanan kongrenin parti başkanlığına tekrardan Bafıl Talabani seçilirken, partinin liderliğine 60 yeni üye de seçildi.

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