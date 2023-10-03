Erdoğan: Eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı anlayamıyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı.

Erdoğan, “Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu.

2002'de Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlenmeleriyle adaleti dört önceliklerinden birisi ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı'nı adaletin de yüzyılı yapmakta kararlıyız. Son bir asrın kapsamlı muhasebesini yaparken, aynı zamanda milletimizin demokratik kazanımlarını daha güçlendirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye’yi “darbe anayasası”dan kurtarmak istediklerini belirten Erdoğan, “Prangaların sökülüp atılma vakti geldi. Sivil anayasanın milletimize anasının ak sütü gibi helaldir. Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur.” diye konuştu.

FETÖ’nün amaçlarına ulaşmak için en kutsal değerleri bile kullanan bir örgüt olduğunu söyleyen Erdoğan, “Biz dostlarımızdan ve tüm kurumlardan şunu bekliyoruz. Yaşadığımız her saldırı sonrası yaptığınız kınama mesajları anlamlıdır ama asla yeterli değildir.” dedi.

Türkiye’nin “dünyanın en eli kanlı terör örgütleriyle” mücadele ettiğine değinen Erdoğan, “Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılarına verilen aleni destek bunun en somut örneği. Son günlerde bazı mahkemelerin de buna alet edildiğini görüyoruz. Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz. Klasör dolu evraklara rağmen terör elebaşları için hiçbir adım atılmamasını anlayamıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Ankara’da birkaç gün önce meydana gelen ve PKK’nin üstlendiği saldırıya değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz gün bir saldırı oldu, teröristler emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirildi. 2 teröristin bir vatandaşımızı da şehit ettiği ortaya çıktı. Canice bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu caniler etkisiz hale getirilmeseydi yurt dışına kaçmış olsaydı, birileri tarafından baş tacı edilecekti. Bugün kınayan dostlarımızın bir kısmı iade taleplerimize karşılık vermeyecekti. Bu iddia değil 40 yıllık bir vaka olarak ifade ediyorum. Biz dostlarımızdan daha somut adımlar görmek istiyoruz."