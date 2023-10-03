Politika

Irak ve İran sınır muhafızları toplandı

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kürdistan Irak İran Erbil

HABER MERKEZİ

Irak sınır muhafızlarından oluşan bir heyet, Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Haci Omeran kasabasında İran sınır muhafızlarından oluşan bir heyeti karşıladı.

Haci Omeran'da yapılması planlanan toplantı, İranlı heyetin talebi üzerine Erbil’de gerçekleştirildi.

Sınırlardaki güvenlik durumunu görüşüleceği toplantının Haci Omeran'da yapılması planlanıyordu, ancak İran sınır muhafızlarının talebi üzerine toplantı Erbil'de gerçekleştirildi.

K24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre toplantıda, Irak ile İran arasındaki güvenlik anlaşmasının uygulanması ve sınır bölgelerindeki güvenlik sorunları ele alındı.

Bilgilere göre toplantıya, her iki taraftan çok sayıda muhafız komutan katıldı.

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