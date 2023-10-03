Ünlü Kürt kadın sanatçı Helly Luv ve Muhammed Şerwani’den "Beni Unutma" adlı Ezidi kadınlar filmi

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Dünya çapında tanınan Kürt kadın sanatçı Helly Luv’un senaryosunu yazdığı “Beni Unutma” adlı film Kürt oyuncu ve yönetmen Muhammed Şerwani yönetmenliğinde çekimleri tamamlandı.

“Beni Unutma” filmin konusu; Şengal Ezidi Soykırımında DAEŞ tarafından kaçırılan Ezidi kadınlarının yaşanmış trajik hikayelerini anlatıyor.

Ünlü Kürt kadın sanatçı Helly Luv tarafından senaryosu yazılan “Beni Unutma” filminin yönetmenliğini Muhammed Şerwani yapıyor. Oyuncu kadrosunda; Maziçin Xoşnaw, Şerare İbrahim ve bir grup Şengallı genç kadın ve erkek tarafından oynandı.

Filmin baş oyuncusu Maziçin Xoşnaw oynadığı film ile ilgi duygularını K24’e anlattı: “Bu tarihi filmde yer almamın amacı Kürt kadınlarının acılarını ve halkımıza karşı işlenen suçları hissetmekti.”

Maziçin Xoşnaw, “Filmdeki rolüm Ezdi genç kadınlar gibi DAEŞ’in insanlık dışı şiddetine maruz kalan yaşlı bir Ezidi annenin yiğit ve kahraman Peşmergelerimiz tarafından kurtarılması ve ana yurda dönüşünü konu ediniyor.”

3 Ağustos 2014 yılında DAEŞ terör örgütü Şengal’e saldırdı. Bu saldırıda 5 bin Ezidi katledildi. DEAŞ’ın yaptığı soykırımda 2 bin 745 Ezidi çocuk yetim kaldı.

Şengal soykırımında 325 bin Ezidi yurdunu terk etti. Ezidileri Kurtarma Ofisi’nin paylaştığı verilere göre; 6 bin 417 kişi DAEŞ tarafından kaçırıldı ve 3 bin 458 kişi de kurtarıldı.