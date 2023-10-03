Politika

Irak’ta Baas destekçisi 24 kişi gözaltına alındı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Baas Partisi operasyon

HABER HERKEZİ

Irak Ulusal Güvenlik Servisi, kapatılan Baas Partisi'ni desteklemekle suçlanan 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Irak Ulusal Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın çeşitli bölgelerinde yasaklı Baas Partisi'nin faaliyetlerinin varlığına ilişkin istihbarat bilgilerinin alınması sonucu geniş çaplı operasyon başlattıldı.

Eş güdümlü olarak Kerkük’te de başlatılan operasyonda kapatılan Baas Partisi ile bağlantılı, tanıtım faaliyetlerinde bulunan 13 kişi gözaltına alındı.

Anbar, Bağdat, Kerbala ve Ninova valilikleri operasyona dahil edilirken, saha çalışmalarının ardından kimlikleri tespit edilen 11 kişi daha gözaltına alındı. Tüm sanıkların yasal işlem için adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

 2005 Irak kalıcı anayasası uyarında Baas Partisi 2016 yılında Irak parlamentosu tarafından yasaklandı. Yasa uyarınca Baas Partisi’ne üye olan veya propagandası yapan herkes cezalandırılıyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv