Politika

Suriye rejimi ile SDG, Et-Tayha geçiş noktası üzerine anlaştı

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Suriye rejimi ile SDG, Et-Tayha geçiş noktası üzerine anlaştı
Suriye rejimi ile SDG, Et-Tayha geçiş noktası üzerine anlaştı
kürdistan Suriye rejimi SDG

HABER MERKEZİ

Suriye rejimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Et-Tayha geçiş noktası üzerine anlaştığı kaydedildi.

Suriye rejimi, Minbic’in  batısında yer alan et-Tayha geçiş noktasının düzenli ordu tarafından yeniden açıldığını duyurdu.

Söz konusu geçit, sivillerin Minbic, Kobani  ve Cerablus gibi kırsal bölgelerden Halep'e ulaşmasını sağlıyor.

Minbic şehrinin güneybatısındaki et-Tayha geçidinin koronavirüs salgını nedeniyle kapatılması Mart 2020'ye kadar uzanıyor.

Suriye ordusu, Ruslar ve SDG arasında bir dizi askeri gerginlik yaşanmıştı.

Minbic şehrinin Fırat Nehri'nin 30 kilometre batısında yer alması nedeniyle bölgedeki çok sayıda askeri gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

SDG, Ocak 2014'te DAEŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle Haziran 2016'da kentin kontrolünü ele geçirdi. (Kaynak: Aawsat)

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