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Kürdistan İslami Hareketi Kongresi’nde İrfan Eli Ebduleziz yeniden Kürdistan İslami Hareketi Genel Başkanı seçildi.

K24 muhabirinin bildirdiğine göre, Süleymaniye kentinde gerçekleşen Kürdistan İslami Hareketi Kongresi’nde İrfan Elİ Ebduleziz 983 delegenin oyuyla Kürdistan İslami Hareket’in Genel Başkanı seçildi.

Kongre’de İrfan Eli Ebduleziz ve Kamil Haci Eli Kürdistan İslami Hareketi Genel Başkanlığı’na aday gösterildi. Daha sonra Kamil Haci Eli ve bazı yöneticiler Kürdistan İslami Hareket’ten ayrılarak Kürdistan İslami İlişkiler Hareketi’ni ilan etti.

Yaklaşık 2 yıldır partinin İrfan Abdulaziz kanadı ile Kamil Haci Ali kanadı arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Kürdistan İslami Hareketi, 5 Şubat 2022’de partinin 12. kongresini Erbil’de gerçekleştirdi.

Kongrede, hareketin liderliğine yalnızca Kamil Hacı Eli aday olmasına rağmen oyların yarısından fazlasını alamadığı için hareketin liderliğini İrfan Ali Abdülaziz'in sürdüreceği duyuruldu.

Kamil Haci Eli’nin duruma itiraz etmesi ve kongrede usulsüzlükler olduğunu söylemesinin ardından, 12. kongre sonuçlarının iptal edildiği açıklandı.

Kürdistan İslami Hareketi, 1987 yılında Doğu Kürdistan’da kuruldu.