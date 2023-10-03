Türk savaş uçakları Kandil'i bombaladı

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Türk savaş uçakları tarafından Şarbajer ilçesi Mawat kasabas kırsalı, akşam saatlerinde bombalandı.

K24 muhabiri Aras Emin’in Raperin’den bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Süleymaniye’ye bağlı Mawat ilçesinin kırsal bölgesini bugün akşam saatlerinde bombaladı.

Warte Nahyesi Müdürü Muslih Zirar’ın K24’e yaptığı açıklamada, Şarbajer ilçesi Mawat kasabasının Bokriskan ve Zargeli köylerinin dağlık bölgesi Türk savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalandığını belirtti.

Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kandil, Asos, Gare ve Metina’da 16 hedefin bombalandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00'de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir.”

Açıklamada, “Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerine yer verildi.