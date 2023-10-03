Politika

Sudani: Kürdistan Bölgesi’nin sorunlarının çözüleceğine yönelik inancım var

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Sudani: Kürdistan Bölgesi’nin sorunlarının çözüleceğine yönelik inancım var
Sudani: Kürdistan Bölgesi’nin sorunlarının çözüleceğine yönelik inancım var
kürdistan Kürdistan Bölgesi Irak Celal Talabani sudani

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kürdistan Bölgesi’nin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümüne yönelik inancının olduğunu, Kürdistan Bölgesi’nin huzur ve güven ortamının diğer bölgeleri olumlu etkileyeceğini belirtti.

Sudani, Irak eski Cumhur Başkanı Celal Talabani’nin vefatının 6. Yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin karşı karşıya kaldığı sorunların kökten çözüleceğine yönelik umudunun olduğunu, yaşanan sorunların Irak halkının çıkarları temelinde ortak ruhla çözülebileceğini kaydetti.

 

Kürdistan Bölgesi’nin istikrarı için çözümün Irak hükümeti ile diyalogdan geçtiğine dikkat çeken Başbakan Sudani, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının tüm bölgeleri olumlu etkileyeceğini belirtti.

Muhammed Şiya Sudani, Irak’ın bağımsız, ulusal karar gücüne sahip, terörü yenme, topraklarını koruyabilme gücünde olduğunu vurguladı.

Irak’ın ve komşu ülkelerin egemenlik haklarını ihlal eden saldırıları reddettiklerini, dostluk ve iyi ilişkiler talep ettiklerini söyledi.

 

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