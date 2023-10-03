Politika

Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren diğer PKK’linin de kimliği belli oldu

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HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, bakanlığın önündeki bombalı saldırıyı gerçekleştirenlerden ikincisinin PKK üyesi Özkan Şahin olduğunu açıkladı.

Bakanlığa yönelik 2 PKK’li tarafından hafif ticari araçla 1 Ekim Pazar günü saldırı düzenlendi. Olayda iki polis yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK’li yaşamını yitirdi.

Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin PKK üyesi Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği belirtilirken, saldırıyı gerçekleştiren ikinci kişinin ise PKK üyesi Özkan Şahin olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

PKK’ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) Karargah Komutanlığı, 3 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada, Ankara’daki saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerini açıkladı.

Açıklamada, saldırganlardan birinin “Rojhat Zîlan” kod adlı “Özkan Şahin” diğerinin ise “Erdal Şahin” kod adlı Hasan Oğuz olduğu ifade edildi.

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