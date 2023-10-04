Türkiye'nin aylık enflasyon rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayında tüketici fiyatlarının yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatlarının ise yüzde 65,55 arttığını açıkladı.

TÜİK’in eylül ayı istatistiklere dayandırdığı açıklamasına göre tüketici fiyatları aylık yüzde 4,75, yurt içi fiyatlar ise yüzde 3,4 arttı.

Eylül ayında geçen yılın aralık ayına oranla tüketici fiyatlarının yüzde 49,86, yurt içi fiyatlar ise yüzde 36,06 arttığı görülüyor.

Enflasyonun eylül ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, yurt içi üretici fiyatlarının yüzde 47,44 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

İstatistiklere göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 47,44 oldu.