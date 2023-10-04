Ankara'da Suriye toplantısı

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akara’da Suriye’den yetkililerin oluşturduğu heyet ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı bakanlıkta kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin detaylarına yer verilmezken, NTV’nin haberinde, Suriye'de sahadaki son durum ile başta anayasa olmak üzere siyasi çözüm sürecinin ele alındığı belirtildi.

Fidan’ın ayrıca, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile Ankara'da bir araya geldiği de bildirildi.