Erdoğan'ın programları iptal edildi
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katılacağı AK Parti Grup Toplantısı ve yarın gerçekleştirmesi beklenen İspanya ziyareti iptal edildi.
Türk basınında yer alan haberlerde, Erdoğan'ın programlarının soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor.
Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde İspanya'ya davet edilmişti.
İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan, yarın İspanya'ya hareket edecekti.
Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle bugünkü AK Parti Grup Toplantısı da gerçekleşmeyecek.