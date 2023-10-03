Politika

TSK'nın Irak'ta gerçekleştirdiği hava harekatının detayları ortaya çıktı

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kürdistan Metina Zap TSK Ankara saldırı

HABER MERKEZİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesinde PKK’ye karşı gerçekleştirdiği hava harekatında, örgüte ait 16 hedefin vurulduğu açıklandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 Ekim Salı günü akşam saatlerinde Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki PKK noktalarına hava harekatı düzenlendiği, PKK’ye ait 16 hedefin vurulduğunu açıkladı.

AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yapılan istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı düzenlendi.

Açıklamada, Türkiye’deki 3 farklı üsten havalanan uçakların, sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki PKK noktalarını eş zamanlı vurduğu aktarıldı.

TSK, PKK tarafından Ankara'da İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrasında örgütün Irak’taki noktalarına son üç gün içerisinde 2 büyük hava harekatı gerçekleştirdi. Her iki operasyonda 36 hedefin vurulduğu belirtildi.

Öte yandan, PKK’nin askeri kanadı Halk Savunma Güçleri (HPG), 3 Ekim’de yaptığı açıklamada,  Ankara’daki bombalı saldırının ardından Türkiye’nin 21 hava operasyonu düzenlediğini, yoğun bombardımanlara rağmen herhangi bir kayıplarının olmadığını duyurdu.

HPG’nin açıklamasında, Zap ve Metina’daki çatışmalarda 13 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı kaydedildi.

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