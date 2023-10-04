2023 Nobel Kimya Ödülleri sahiplerini buldu

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Kuantum noktalarının keşfi ve sentezi alanındaki çığır açıcı çalışmaları dolayısıyla bu yılın Nobel Kimya Ödülü, Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov'a takdim edildi.

Ödül, nanopartiküller ve kuantum noktalarının keşfi ve sentezi alanındaki üstün katkıları için Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov verildi. Bu çalışmalar, kanser dokusunu çıkarırken cerrahlara yardımcı olma potansiyeli taşıyor.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, “Bu küçük parçacıklar benzersiz özelliklere sahiptir ve artık ışıklarını, televizyon ekranlarından ve LED lambalardan yaymaktadır. Kimyasal reaksiyonları katalize ederler ve berrak ışıkları, bir cerrah için tümör dokusunu aydınlatabilir.” açıklamasını yaptı.