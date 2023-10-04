AA: İstiklal saldırısı faili öldürüldü

Türkiye Milli İstihbarat (MİT), geçen yıl İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırının planlayıcılarından PKK’li Nabo Kele Hayri'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan haberde, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesi'ndeki saldırının planlayıcılarından PKK’li Nabo Kele Hayri’nin, Rojava’nın Haseke kentinde düzenlenen operasyonda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022’de meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Saldırının failinin Ahlam Albashir olduğu açıklanmıştı. Albashir'e ait olduğu belirtilerek yayınlanan ilk görüntülerde, zanlının caddede beton saksıdaki banka paket bıraktıktan sonra olay yerinden elinde bir gül ile uzaklaştığı görüldü.