Yaşam

Filipinler'de şiddetli deprem

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Filipinler Deprem

HABER MERKEZİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneyinde yaşanan depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Sarangani kenti açıkları olduğunu aktardı.

Yaklaşık 120 kilometre derinlikte meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Ülkede eylülde de 6,3 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv