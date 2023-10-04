Politika

Almanya Erbil Konsolos Yardımcısı’ndan Erbil ve Bağdat’a çağrı: Sorunlarınızı çözün

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Almanya Erbil Konsolos Yardımcısı Benjamin Hanna
Almanya Erbil Konsolos Yardımcısı Benjamin Hanna
kürdistan Almanya Kürdistan Irak

HABER MERKEZİ

Almanya Erbil Konsolos Yardımcısı Benjamin Hanna yaptığı açıklamada, Erbil ve Bağdat’a sorunlarınızı çözün çağrısı yaptı.

Almanya Erbil Konsolos Yardımcısı Hanna, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne güven ve huzurun hakim olması için her iki tarafın ortak çıkarlar temelinde sorunlarını çözmesini talep etti.

Almanya Erbil Konsolosu Yardımcısı K24’e yaptığı açıklamada, “Almanya, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın huzur ve güvenliğini önemsiyor. Her iki tarafın ortak çıkarlar temelinde sorunlarına köklü çözümler getirmesini istiyoruz” dedi.

Benjamin Hanna, Almanya ile Kürdistan Bölgesi’nin ilişkilerinin güçlü olduğunu, karşılıklı olarak ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını, Alman Parlamentosu’nun Kürdistan Bölgesi’nde askerlerinin kalış süresini bir yıl daha uzatmak için karar tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.

Konsolos Yardımcısı Benjamin Hanna, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmekte kararlı olduğunu kaydetti.

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