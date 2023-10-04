Başbakan Mesrur Barzani, eğitim kurumlarına 6 milyon litreden fazla beyaz gaz sağlanması talimatı verdi

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Kürdistan Bölgesi Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakan Mesrur Barzani'nin eğitim kurumlarına altı milyon litreden fazla beyaz gaz sağlanması talimatı verdiğini belirtti.

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki eğitim kurumlarına 6 milyon 600 bin litre beyaz gaz sağlanması emrini verdiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, beyaz gaz dağıtım sürecinin yarın başlayacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 13 Eylül 2023'te başladı.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı'nın konun ile ilgili açıklama metni şu şekilde:

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, tüm illerdeki halk eğitim merkezleri için altı milyon altı yüz bin (6 milyon 600 bin) litre beyaz gaz sağlanması emrini verdi.

Beyaz gaz dağıtım süreci yarın başlayacak, tüm kabul komiteleri ve eğitim merkezleri kendilerine verilen beyaz gaz kalitesine ilişkin doğal kaynak yetki belgelerinin bulunmasını sağlamalı, doğal kaynak uygunluk belgesi olmaması halinde dağıtım yapılmayacaktır. Ayrıca bakanlığımızın 24 Kasım 2022 tarihli (561) sayılı genelgesine eğitim kurumlarının da uyması gerekmektedir çünkü bu durum öğretmenlerin, çalışanların, öğrencilerin ve öğrencilerin güvenliği ile doğrudan ilgilidir.”