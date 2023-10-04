Başbakan, ABD Bağdat Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı’nı kabul etti

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Kürdistan Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Bağdat Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı David Berger’i kabul etti.

Görüşmede, Irak'ın genel durumu ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal mali haklarının sağlanmasının önemi üzerine duruldu.

Kürdistan Bölgesi'nin petrol ihracatının Türkiye'nin Ceyhan boru hatı üzerinden en kısa sürede yeniden başlatılmasının önemi konusunda görüş birliğine varıldı.

Görüşmenin diğer bir gündem maddesi ise, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin belirlenen sürede yapılması gerektiği konusu vurgulandı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı David Berger de yapılan görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin Hamdaniye faciası kurbanlarına sunduğu destekten dolayı teşekkürlerini sundu ve Kürdistan Bölgesi'nin farklı etnik ve dini yapılardan oluşan bileşenlerle barış içinde bir arada yaşamalarını takdir etti.