Türkiye’ye ait İHA’lar Hesekê'de SDG’ye ait bir üssü hedef aldı

HABER MERKEZİ

Rojava Kürdistanı’nın Hesekê kentinde Türkiye’ye ait İHA’lar Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait bir üssü hedef aldı.

Suriye Gözlemevi’nin (SOHR) geçtiği habere göre, Hesekê’nin Sefiya ilçesi kırsalında yer alan SDG’ye ait bir askeri üssü hedef aldı.

Hedef alınan yerin geçmişte tuğla fabrikası olarak kullanıldığı daha sonraki süreçlerde SDG tarafından askeri üs olarak kullanıldığı kaydedildi.

Rojava Özerk Yönetimi medyasından yapılan açıklamada, Hesekê’nin Sefiya ilçesi’nde Türkiye’ye ait İHA’ların 3 defa bir tuğla fabrikasını hedef aldığını yapılan bombalama sonucu 2 kişinin yaralandığını kaydetti.