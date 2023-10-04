Politika

Türkiye’ye ait İHA’lar Hesekê'de SDG’ye ait bir üssü hedef aldı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
ürkiye’ye ait İHA’lar Hesekê'de SDG’ye ait bir üssü hedef aldı
ürkiye’ye ait İHA’lar Hesekê'de SDG’ye ait bir üssü hedef aldı
kürdistan Rojava SDG İHA saldırıları

HABER MERKEZİ

Rojava Kürdistanı’nın Hesekê kentinde Türkiye’ye ait İHA’lar Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ait bir üssü hedef aldı.

Suriye Gözlemevi’nin (SOHR) geçtiği habere göre, Hesekê’nin Sefiya ilçesi kırsalında yer alan SDG’ye ait bir askeri üssü hedef aldı.

Hedef alınan yerin geçmişte tuğla fabrikası olarak kullanıldığı daha sonraki süreçlerde SDG tarafından askeri üs olarak kullanıldığı kaydedildi.

Rojava Özerk Yönetimi medyasından yapılan açıklamada, Hesekê’nin Sefiya ilçesi’nde Türkiye’ye ait İHA’ların 3 defa bir tuğla fabrikasını hedef aldığını yapılan bombalama sonucu 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv