Peşmerge Hastanesinde ilk kez eklem protezi ameliyatı yapıldı

Erbil’deki Peşmerge Hastanesinde ilk kez bir diz protezi ameliyatı gerçekleştirildi. 63 yaşındaki bir kadının eklem ağılarının giderilmesi için yapılan ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ayşe Abdullah (63), diz eklemindeki kireçlenme nedeniyle çektiği ağrıların giderilmesi için Peşmerge Hastanesine başvuruda bulundu. Doktorların teşhisi sonrası bir Peşmerge annesi olan Ayşe Abdullah, ameliyata alındı.

Ameliyatı başarılı geçen Ayşe Abdullah, hastanedeki doktor ve çalışanların çok iyi olduğunu belirterek, hastanenin temiz olduğunu ve hastaların en güzel şekilde karşılandığını söyledi.

Peşmerge Hastanesi Müdürü Bahez Abdullah, K24’ye yaptığı açıklamada, “Eklem protezi ameliyatı geçiren kadın, diz eklemlerinde kireçlenme yaşayan bir Peşmerge subayının annesi. Ameliyattan bir gün sonra hasta destek almadan evine gidebilir.” dedi.

Peşmerge Hastanesinde günlük 60'tan fazla kişiye tüm tıbbi hizmetler, laboratuvar testleri, ilaçlar ve ameliyatlar ücretsiz sağlanıyor.

Almanya tarafından yaptırılan hastane, 24 Şubat 2019’da Peşmerge Bakanlığına teslim edildi.

Bir süre gayri resmi olarak Covid-19 hastalarının tedavisi için kullanılan hastane, 1 Mart 2021 tarihinde resmi olarak açılmıştır. Hastanedeki ilk ameliyat 26 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.