Politika

ABD, bir milyondan fazla İran mermisini Ukrayna'ya gönderdi

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dünya ABD İran mermi Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD'nin Rus işgali altındaki Ukrayna'ya el konulmuş 1 milyondan fazla İran'a ait mermi gönderdiği ortaya çıktı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek, Yemen'deki Husi milislere gönderdiği düşünülen 1,1 milyon mermiye aralıkta ABD tarafından el konulduğunu anımsatan Jean-Pierre, bu mühimmatın Ukrayna'ya verildiğini doğruladı.

İran'ın bu hareketinin, BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararının ihlali olduğunu belirten Jean-Pierre, "Ukrayna'nın tiranlığa karşı özgürlük mücadelesini desteklemek ve İran'ın bölgede ve ötesinde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini engellemek için adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

Jean-Pierre, Ukrayna'ya yaptığı mühimmat yardımının ABD'nin bu konuda verdiği sözün arkasında durduğunun kanıtı olduğunu vurguladı.

Mermiler, Batılı savunma bakanlıklarının ne kadar daha Kiev'i silahlandırma kapasitelerin olacağını tartıştığı bir dönemde geldi.

Salı günü Varşova'da düzenlenen bir konferansta NATO Askeri Komitesi'nin Başkanı ve ittifakın en üst düzey askeri yetkilisi Amiral Rob Bauer, "Fıçının dibi artık göründü" demişti.

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